Ливерпуль – Ньюкасл 4:2

Голы: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 – Исак, 54, Ботман, 81.

В чемпионате Англии прошел первый матч в 2024 году. На 1 января была вынесена центральная встреча 20 тура АПЛ, в которой Ливерпуль принимал Ньюкасл, пишет 24 канал.

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Фартовый Ньюкасл

Благодаря осечке Арсенала команда Юргена Клоппа завершит этот тур на первой строчке. Впрочем, МанСити, Астон Вилла и сами "канониры" достаточно близко, поэтому для укрепления лидерства "красным" нужно было преодолевать Ньюкасл.

Все предпосылки для этого у Ливерпуля не было. В первом тайме "красные" полностью доминировали и нанесли около 20 ударов в сторону ворот Дубравки. Для сравнения, Ньюкасл ударил только раз и то неточно.

Многие моменты тратили Нуньес и Салах, египтянин даже не забил пенальти из-за сейва Дубравки. Впрочем, после перерыва Ливерпуль таки открыл счет. Что любопытно, в контратаке.

Нуньес с фланга точно прострелил на Салаха, который в упор расстрелял пустые ворота. Но Ньюкасл наконец проснулся и через пять минут реализовал свой первый же удар в створ.

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Гордон нашел скважину в обороне хозяев и вывел Исаака один на один с Алиссоном. Швед мастерски переиграл Беккера. Ливерпуль продолжил давить, но удача окончательно отвернулась от Нуньеса. Дарвин был бессилен перед Дубравкой.

Ливерпуль прорвало под занавес

В общей сложности словак совершил 12 сейвов в течение матча, но все же кипер не спас ничью для Ньюкасла. Все решили замены, а именно выход Жоты и Гакпо. Сначала португальца вывели один на один с Дубравкой, но тот вместо удара сбросил свободному Джонсу перед пустыми воротами.

А еще через несколько минут Салах пас нашел перед кипером Коди, который легко установил окончательный счет. Ньюкаслу удалось еще раз огрызнуться и забить после углового, но позже Жота заработал пенальти и Салах точным ударом вернул преимущество в два гола.

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