Ливерпуль – Ньюкасл 4:2
Голы: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 – Исак, 54, Ботман, 81.
В чемпионате Англии прошел первый матч в 2024 году. На 1 января была вынесена центральная встреча 20 тура АПЛ, в которой Ливерпуль принимал Ньюкасл, пишет 24 канал.
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Фартовый Ньюкасл
Благодаря осечке Арсенала команда Юргена Клоппа завершит этот тур на первой строчке. Впрочем, МанСити, Астон Вилла и сами "канониры" достаточно близко, поэтому для укрепления лидерства "красным" нужно было преодолевать Ньюкасл.
Все предпосылки для этого у Ливерпуля не было. В первом тайме "красные" полностью доминировали и нанесли около 20 ударов в сторону ворот Дубравки. Для сравнения, Ньюкасл ударил только раз и то неточно.
Многие моменты тратили Нуньес и Салах, египтянин даже не забил пенальти из-за сейва Дубравки. Впрочем, после перерыва Ливерпуль таки открыл счет. Что любопытно, в контратаке.
Нуньес с фланга точно прострелил на Салаха, который в упор расстрелял пустые ворота. Но Ньюкасл наконец проснулся и через пять минут реализовал свой первый же удар в створ.
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Гордон нашел скважину в обороне хозяев и вывел Исаака один на один с Алиссоном. Швед мастерски переиграл Беккера. Ливерпуль продолжил давить, но удача окончательно отвернулась от Нуньеса. Дарвин был бессилен перед Дубравкой.
Ливерпуль прорвало под занавес
В общей сложности словак совершил 12 сейвов в течение матча, но все же кипер не спас ничью для Ньюкасла. Все решили замены, а именно выход Жоты и Гакпо. Сначала португальца вывели один на один с Дубравкой, но тот вместо удара сбросил свободному Джонсу перед пустыми воротами.
А еще через несколько минут Салах пас нашел перед кипером Коди, который легко установил окончательный счет. Ньюкаслу удалось еще раз огрызнуться и забить после углового, но позже Жота заработал пенальти и Салах точным ударом вернул преимущество в два гола.
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Турнирное положение в АПЛ
- победа укрепила лидерство Ливерпуля, который теперь опережает Астон Виллу на три балла
- МанСити и Арсенал отстают на пять очков, но у манкунианцев есть игра в запасе
- дубль Мохамеда Салаха позволил египтянину догнать Эрлинга Холанда в таблице бомбардиров (у обоих по 14 голов)
- Ньюкасл же остался девятым, "сороки" отстают от топ-четверки на 11 очков
- свой следующий матч в АПЛ Ливерпуль проведет аж 21 января (на выезде против Борнмута)
- в свою очередь Ньюкасл 13 числа примет Манчестер Сити.