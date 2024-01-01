Ліверпуль – Ньюкасл 4:2

Голи: Салах, 49, 86 (пен), Джонс, 74, Гакпо, 78 – Ісак, 54, Ботман, 81.

В чемпіонаті Англії відбувся перший матч у 2024 році. На 1 січня була винесена центральна зустріч 20 туру АПЛ, в якій Ліверпуль приймав Ньюкасл, пише 24 канал.

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Фартовий Ньюкасл

Завдяки осічці Арсенала команда Юргена Клоппа завершить цей тур на першій сходинці. Втім МанСіті, Астон Вілла та самі "каноніри" достатньо близько, тому для зміцнення лідерства "червоним" треба було долати Ньюкасл.

Всі передумови для цього у Ліверпуля були. У першому таймі "червоні" повністю домінували та нанесли майже 20 ударів у бік воріт Дубравки. Для порівняння, Ньюкасл вдарив лише раз і то неточно.

Чимало моментів марнували Нуньєс та Салах, єгиптянин навіть не забив пенальті через сейв Дубравки. Втім після перерви Ліверпуль таки відкрив рахунок. Що цікаво, в контратаці.

Нуньєс з флангу точно прострілив на Салаха, який впритул розстріляв порожні ворота. Але Ньюкасл нарешті прокинувся та за п'ять хвилин реалізував свій перший же удар у ствір.

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Гордон знайшов шпарину в обороні господарів і вивів Ісака сам-на-сам з Аліссоном. Швед майстерно переграв Беккера. Ліверпуль продовжив тиснути, але фортуна остаточно відвернулась від Нуньєса. Дарвін був безсилим перед Дубравкою.

Ліверпуль прорвало під завісу

Загалом словак здійснив аж 12 сейвів протягом матчу, але все ж кіпер не врятував нічию для Ньюкасла. Все вирішили заміни, а саме вихід Жоти та Гакпо. Спочатку португальця вивели сам-на-сам з Дубравкою, але той замість удару скинув вільному Джонсу перед порожніми воротами.

А ще за кілька хвилин Салах пасом знайшов перед кіпером Коді, який легко встановив остаточний рахунок. Ньюкаслу вдалось ще раз огризнутись та забити після кутового, але пізніше Жота заробив пенальті і Салах точним ударом повернув перевагу у два голи.

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