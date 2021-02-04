Ливерпуль 3 февраля на своем поле принимал Брайтон в рамках 22 тура АПЛ. Подопечные Клоппа неожиданно уступили скромному сопернику.

Источник: 24 канал

Ливерпуль – Брайтон 0:1

Гол: Альзате, 56

Читайте также: Ливерпуль официально усилился защитниками Дэвисом и Кабаком

Ливерпуль подошел к матчу в статусе фаворита этого противостояния. Уже на старте Салах откликнулся на передачу из глубины поля, выйдя один на один с голкипером. Но удар у нападающего совсем не удался.

Брайтон ответил быстрой атакой. Моне "оставил в дураках" нескольких соперников в штрафной Ливерпуля, но удар был заблокирован защитниками. Мяч отлетел прямо в ноги Берну – его выстрел был значительно выше ворот.

Гости всеми силами пытались разрушать стремительные атаки "мерсисайдцев". Но именно футболисты Брайтона размочили нули на табло, произошло это во втором тайме. На 56-й минуте Берн сбросил мяч головой во вратарскую хозяев, где уже караулил Альзате, который легко переправил его в стойку, голкипер лишь взглядом провел мяч – 0:1.

Такое развитие событий точно не устраивало подопечных Клоппа. Активный Салаха мощно в одно касание пробил – мяч полетел высоко на трибуны. Гости тоже не отсиживались в обороне и были даже ближе к тому, чтобы удвоить счет. Гросс воспользовался неуверенной игрой защиты хозяев и бильярдно пробил из пределов штрафной – на пути гола стал вратарь Келлехер.

Неосновной голкипер Ливерпуля Келлехер снова оставил шансы своей команде на то, чтобы сравнять счет. Троссард накрутил опекуна в штрафной и пушечно пробил с острого угла – вратарь хозяев был на месте.

Как ни старались игроки Ливерпуля хотя бы сравнять счет, но не удалось – 0:1 неожиданная победа аутсайдера АПЛ.

Поражение не позволило Ливерпулю подняться в топ-3 лидеров таблицы АПЛ – 4 место и 40 очков. Брайтон с 24 пунктами находится вблизи дна таблицы – 15 ступень.

Ливерпуль – Брайтон видеообзор