Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0

Гол: Салах, 76.

Ливерпуль и Манчестер Сити встретились в центральном матче 11-го тура АПЛ. Команды по-разному начали этот сезон в чемпионате, пишет 24 канал.

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В восьми матчах Ливерпуль одержал лишь две победы, из-за чего застрял внутри турнирной таблицы. Сити же выиграл 7 из 9 поединков и закрепился на второй строчке позади Арсенала.

Клопп в матче с действующим чемпионом не мог рассчитывать на нескольких важных игроков – Конате, Матип, Александер-Арнольд и Кейта. Впрочем, вернулся после травмы Робертсон.

Сити имел игровое преимущество над оппонентом, но забить смог всего на 53 минуте. И то этот гол Фодена не был засчитан, ведь перед этим Голанд сфолил против Алиссона.

У Ливерпуля было немного моментов для гола, однако один из немногих мерсисайдцы удачно реализовали. Ассист отдал Алисону, который выбил на Салаха. Позиционная ошибка Кансела позволила Мохамеду выйти один на один с Эдерсоном и размочить счет.

Сити доминировал в концовке, однако Ливерпуль неплохо контратаковал и держал гостей в напряжении. К тому же накал страстей вырос в красную карточку для Юргена Клоппа.

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Мерсисайдцы наносят Манчестер Сити первое поражение в сезоне и немного улучшают свое положение. "Красные" теперь восьми, но расстояние от лидера Арсенала составляет все те же 14 баллов. (при игре в запасе). Сити же отпустил лондонцев на 4 очка.

Видеообзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити: