Ліверпуль – Манчестер Сіті 1:0

Гол: Салах, 76.

Ліверпуль та Манчестер Сіті зустрілись у центральному матчі 11 туру АПЛ. Команди по-різному почали цей сезон в чемпіонаті, пише 24 канал.

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У восьми матчах Ліверпуль здобув лише дві перемоги, через що застряг в середині турнірної таблиці. Сіті ж виграв 7 з 9 поєдинків і закріпився на другій сходинці позаду Арсенала.

Клопп у матчі з чинним чемпіоном не міг розраховувати на кількох важливих гравців – Конате, Матіп, Александер-Арнольд та Кейта. Втім повернувся після травми Робертсон.

Сіті мав ігрову перевагу над опонентом, але забити зміг лише на 53 хвилині. І то цей гол Фодена не був зарахований, адже перед цим Голанд сфолив проти Аліссона.

У Ліверпуля було небагато моментів для голу, однак один з небагатьох мерсисайдці вдало реалізували. Асист віддав Аліссон, який вибив на Салаха. Позиційна помилка Канселу дозволила Мохамеду вийти один на один з Едерсоном і розмочити рахунок.

Сіті домінував в кінцівці, однак Ліверпуль непогано контратакував і тримав гостей в напрузі. До того ж накал пристрастей виріс у червону картку для Юргена Клоппа.

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Мерсисайдці завдають Манчестер Сіті першої поразки в сезоні і трохи покращують своє становище. "Червоні" тепер восьмі, але відстань від лідера Арсенала становить все ті ж 14 балів.(при грі в запасі). Сіті ж відпустив лондонців на 4 очки.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті: