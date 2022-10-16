Поединок начался с проблем с электроснабжением на стадионе Элланд Роуд. Это сказалось на работе аппаратуры и стало причиной вынужденной паузы в 40 минут, пишет 24 канал .

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Лидс Юнайтед – Арсенал 0:1

Гол: Сака, 35

На 35-й минуте лондонский клуб вышел вперед. Мартин Эдегор отдал разрезную передачу на Букайо Сака, расстрелявшему ворота Илана Мелье.

Уже во второй половине матча можно было увидеть агрессивную игру хозяев. Лидс имел множество моментов ответить "канонирам".

Досадным моментом для хозяев было нереализованное пенальти в исполнении Патрика Бемфорда.

Несмотря на тотальное доминирование Лидса во втором тайме Арсенала, уже удалось одержать минимальную победу - 0:1.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко в матче с Лидсом не участвовал.

Кстати говоря. Для команды Микеля Артеты это девятая победа в десяти матчах АПЛ в текущем сезоне. Победа принесла Арсеналу 27 очков и оставила на вершине АПЛ Лидс с 9 пунктами пятнадцатый.