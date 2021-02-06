Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся в рамках 23 тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Поединок можно посмотреть в Украине онлайн и по телевидению.

Матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити состоится в воскресенье, 7-го февраля. Начало поединка в 18:30.

К теме Продолжит ли Манчестер Сити победную серию до 10 матчей в АПЛ: прогноз на игру с Ливерпулем

Ливерпуль-Манчестер Сити: где смотреть

Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Ливерпуль – Манчестер Сити.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.

Манчестер Сити – лидер в турнирной таблице. Команда Пепа Гвардиолы одержала 9 подряд побед в АПЛ. Всего "горожане" за 21 матч набрали 47 очков. Ливерпуль провел 22 матча и набрал 40 очков.