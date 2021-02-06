Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч АПЛ
Ливерпуль и Манчестер Сити встретятся в рамках 23 тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Поединок можно посмотреть в Украине онлайн и по телевидению.
Матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити состоится в воскресенье, 7-го февраля. Начало поединка в 18:30.
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Ливерпуль-Манчестер Сити: где смотреть
Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Ливерпуль – Манчестер Сити.
Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.
Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.
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