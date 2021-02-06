Ліверпуль та Манчестер Сіті зустрінуться у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2020/2021. Поєдинок можна переглянути в Україні онлайн та по телебаченню.

Матч АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 7-го лютого. Початок поєдинку о 18:30.

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Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Ліверпуль – Манчестер Сіті.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Манчестер Сіті – лідер у турнірній таблиці. Команда Пепа Гвардіоли здобула 9 поспіль перемог в АПЛ. Всього "містяни" за 21 матч набрали 47 очок. Ліверпуль провів 22 матчі та набрав 40 очок.