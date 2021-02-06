Манчестер Сити набрал сумасшедшую форму, одержав 13 побед подряд во всех турнирах. В воскресенье, 7 февраля, прервать серию "горожан" попытается Ливерпуль. Команды встретятся в рамках 23 тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Победная серия Манчестер Сити в АПЛ длится уже 9 матчей. Подопечные Пепа Гвардиолы вышли на первое место турнирной таблицы, хотя имеют игру в запасе.

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Между тем Ливерпуль никак не может найти свою игру. Команда Юргена Клоппа не отмечается на родном "Энфилде" три матча подряд. Вследствие неудачных выступлений "мерсисайдцы" пока за пределами чемпионской гонки.

Однако очное противостояние Ливерпуля и Манчестер Сити всегда дарит невероятную интригу и неважно, в какой форме команды.

Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз Favbet на топ-матч АПЛ

Последние матчи обеих команды все же повлияли на прогнозы букмекеров. На бумаге фаворитом матча является Манчестер Сити, хотя игра пройдет на поле Ливерпуля. Победу гостей из Манчестера букмекеры оценили коэффициентом 2,13.

Однако статистика свидетельствует против "горожан". Манчестер Сити всего однажды побеждал Ливерпуль на выезде. Произошло это в 2003 году.

Очевидно, что после поражения в прошлом сезоне команда Гвардиолы стремится отомстить. Но Ливерпуль все равно опасный соперник, несмотря на последние проблемы. Победу команды Клоппа букмекеры оценивают коэффициентом 3,50.

Если же в игре будет зафиксирована ничья, что не на руку обеим командам, коэффициент 3,60.

Поединки между Ливерпулем и Манчестер Сити радуют результативностью. Несмотря на проблемы Ливерпуля в защите и мощность атаки Манчестер Сити – голы будут. Не стоит забывать, что в нападении Ливерпуля тоже ведущие футболисты мира.

Следовательно, можно сделать ставку на тотал больше 3. Такой прогноз голов в матче оценен коэффициентом 2,22. Если же поставить на тотал меньше 2.5 – коэффициент 2,16.

Поединок Ливерпуль – Манчестер Сити состоится 7 февраля. Начало в 18:30.