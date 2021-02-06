Манчестер Сіті набрав божевільну форму, здобувши 13 перемог поспіль у всіх турнірах. У неділю, 7 лютого, перервати серію "містян" спробує Ліверпуль. Команди зустрінуться у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Переможна серія Манчестер Сіті в АПЛ триває уже 9 матчів. Підопічні Пепа Гвардіоли вийшли на перше місце турнірної таблиці, хоча мають гру в запасі.

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Натомість Ліверпуль ніяк не може знайти свою гру. Команда Юргена Клоппа не відзначається на рідному "Енфілді" три матчі поспіль. Внаслідок невдалих виступів "мерсисайдці" поки за межами чемпіонської гонки.

Однак очне протистояння Ліверпуля та Манчестер Сіті завжди дарує неймовірну інтригу і немає значення, у якій формі команди.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз Favbet на топ-матч АПЛ

Останні матчі обох команди все ж вплинули на прогнози букмекерів. На папері фаворитом матчу є Манчестер Сіті, хоча гра пройде на полі Ліверпуля. Перемогу гостей з Манчестера букмекери оцінили коефіцієнтом 2,13.

Однак статистика свідчить проти "містян". Манчестер Сіті всього одного разу перемагав Ліверпуль на виїзді. Сталося це у 2003 році.

Очевидно, що після поразки у минулому сезоні команда Гвардіоли прагне помститися. Однак Ліверпуль все одно небезпечний суперник попри останні проблеми. Звитягу команди Клоппа букмекери оцінюють коефіцієнтом 3,50.

Якщо ж у грі буде зафіксована нічия, що не на руку обидвом командам, коефіцієнт 3,60.

Поєдинки між Ліверпулем та Манчестер Сіті тішать результативністю. Зважаючи на проблеми Ліверпуля у захисті та потужність атаки Манчестер Сіті – голи будуть. Не варто забувати, що в нападі Ліверпуля теж провідні футболісти світу.

Відтак, можна зробити ставку на тотал більше 3. Такий прогноз голів у матчі оцінений коефіцієнтом 2,22. Якщо ж поставити на тотал менше 2.5 – коефіцієнт 2,16.

Поєдинок Ліверпуль – Манчестер Сіті відбудеться 7 лютого. Початок о 18:30.