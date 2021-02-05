Аргентинский нападающий Серхио Агуэро может сменить английскую прописку на испанскую. 32-летний футболист видит свое будущее в Барселоне.

Уже вскоре звездный аргентинец Серхио Агуэро может покинуть АПЛ в пользу Ла Лиги. Форвард не против, чтобы его следующим клубом стала команда Рональда Кумана.

Вот так: Сколько Месси заработал в Барселоне за последние 4 года: космическая сумма, которая шокирует фанатов

Усиление атаки Барселоны

Такой трансфер хочет сам футболист, но заинтересуется ли такой покупкой сам каталонский клуб пока неизвестно. Не исключено, что стороны проведут некий звездный обмен игроками.

Интересно, что один из кандидатов на кресло президента Барселоны уже связывался с форвардом "горожан". Такой трансфер может удержать другого аргентинца Лионеля Месси, который находится в теплых отношениях с земляком. Вероятно, что руководство клуба из Каталонии захочет взять футболиста в статусе свободного агента.

К теме. Специализированное издание Transfermarkt оценивает стоимость Агуэро в 35 миллионов евро.

Агуэро связан с МанСити контрактом до конца июня 2021 года. Но сейчас Серхио уже имеет полное право подписывать предварительный контракт с новым клубом.

В этом сезоне аргентинский нападающий в 9 поединках выходил в футболке "горожан". У них он дважды отличился в воротах соперников.