Английская Премьер-лига (АПЛ) сезона-2020/2021 дарит невероятную интригу. Непримиримые враги – Ливерпуль и Манчестер Юнайтед разместились на вершине турнирной таблицы и 17 января в рамках 19-го тура проведут так называемый матч за 6 очков.

Ливерпуль-Манчестер Юнайтед: прогноз

"Мерсисайдцы" впервые за долгое время имеют отрицательную серию в АПЛ, пишет 24 канал. Команда Юргена Клоппа не побеждает вот уже три матча подряд и опустилась на второе место.

Полная противоположность Манчестер Юнайтед. После вылета из Лиги чемпионов, прижатые к стене красные дьяволы, начали "кусаться". Серия из нескольких подряд побед позволила МЮ впервые со времен Алекса Фергюсона вернуться на верхушку турнирной таблицы.

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Сейчас МЮ опережает Ливерпуль на три очка. В случае победы подопечные Уле Гуннара Сульшера убегут в отрыв. Если же победит Ливерпуль, то они сравняются с "дьяволами".

Прогноз FavBet

Букмекеры считают, что Ливерпуль – фаворит матча. И это несмотря на то, что в последних трех матчах в АПЛ "мерсисайдцы" забили всего один несчастный гол. Победу команды Юргена Клоппа оценивают коэффициентом 1,96.

Для Ливерпуля родной "Энфилд" является неприступной крепостью. "Мерсисайдцы" не проигрывают МЮ дома с 2016 года. Коэффициент, что на этот раз Манчестер Юнайтед все-таки увезет победу – 3,80.

Часто в самых ожидаемых матчах градус напряжения настолько высок, что игра завершается ничьей – приемлемым вариантом для двух сторон. Коэффициент, что матч Ливерпуль – МЮ завершится ничьей оценен коэффициентом 3,75.

Следует обратить внимание, что у Ливерпуля пока не только кризис в обороне из-за многочисленных травм. Также у подопечных Клоппа проблемы в нападении. Давно молчат Салах, Фирмино и Мане. Кроме того, Арнольд и Робертсон перестали отдавать аномально высокое количество результативных передач.

Эти факторы говорят против Ливерпуля. Следовательно, можно попробовать рискнуть и поставить на индивидуальный тотал Ливерпуля меньше 1.5. На такой исход коэффициент 2,01.

В то же время в пользу МЮ говорит стабильная результативность и удобство Ливерпуля как соперника. "Красные дьяволы" приедут контратаковать и стопроцентно найдут свой момент. Следовательно, на индивидуальный тотал Манчестер Юнайтед больше 1.0 – коэффициент 1,78.

Поединок 19 тура АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед состоится 17 января. Начало в 18:30.