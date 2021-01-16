Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) сезону-2020/2021 дарує неймовірну інтригу. Непримиримі вороги – Ліверпуль та Манчестер Юнайтед розмістилися на верхівці турнірної таблиці і 17 січня у рамках 19-го туру проведуть так званий матч за 6 очок.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: прогноз

"Мерсисайдці" вперше за довгий час мають негативну серію в АПЛ, пише 24 канал. Команда Юргена Клоппа не перемагає ось уже три матчі поспіль і опустилася на друге місце.

Цілковита протилежність Манчестер Юнайтед. Після вильоту з Ліги чемпіонів, притиснуті до стіни червоні дияволи, почали "кусатися". Серія з декількох поспіль перемог дозволила МЮ вперше з часів Алекса Фергюсона повернутися на верхівку турнірної таблиці.

Дивіться також Гол-шедевр Погба приніс МЮ перемогу над Бернлі та лідерство в АПЛ: відео

Наразі МЮ випереджає Ліверпуль на три очки. У випадку перемоги підопічні Уле Гуннара Сульшера втечуть у відрив. Якщо ж переможе Ліверпуль, то вони зрівняються з "дияволами".

Прогноз FavBet

Букмекери вважають, що Ліверпуль – фаворит матчу. І це попри те, що в останніх трьох матчах в АПЛ "мерсисайдці" забили всього один нещасний гол. Перемогу команди Юргена Клоппа оцінюють коефіцієнтом 1,96.

Для Ліверпуля рідний "Енфілд" є неприступною фортецею. "Мерсисайдці" не програють МЮ вдома з 2016 року. Коефіцієнт, що цього разу Манчестер Юнайтед таки відвезе перемогу – 3,80.

Часто в найбільш очікуваних матчах градус напруги настільки високий, що гра завершується нічиєю – прийнятним варіантом для двох сторін. Коефіцієнт, що матч Ліверпуль – МЮ завершиться нічиєю оцінений коефіцієнтом 3,75.

Слід звернути, що в Ліверпуля наразі не тільки криза в обороні через численні травми. Також підопічні Клопп мають проблеми в нападі. Давно мовчать Салах, Фірміно та Мане. Окрім того, Арнольд та Робертсон перестали віддавати аномально високу кількість результативних передач.

Ці фактори говорить проти Ліверпуля. Відтак, можна спробувати ризикнути та поставити на індивідуальний тотал Ліверпуля менше 1.5. На такий підсумок коефіцієнт 2,01.

Водночас на користь МЮ говорить стабільна результативність та зручність Ліверпуля як суперника. "Червоні дияволи" приїдуть контратакувати й стовідсотково знайдуть свій момент. Відтак, на індивідуальний тотал Манчестер Юнайтед більше 1.0 – коефіцієнт 1,78.

Поєдинок 19 туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відбудеться 17 січня. Початок о 18:30.