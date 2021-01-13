Во вторник, 12 января, Манчестер Юнайтед гостил на стадионе Бернли в рамках перенесенного матча 1-го тура АПЛ. "Красные дьяволы" минимально обыграли скромного соперника.

Бернли – МЮ 0:1

Гол: Погба, 71

Гости из Манчестера были явными фаворитами этого противостояния. Если МЮ борется за "золото" АПЛ, то Бернли старается не опуститься на дно таблицы, пишет 24 канал.

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Гостям удалось первыми открыть счет во встрече. Шоу классно подал в штрафную соперника, адресатом такой передачи стал Магвайр, который прибежал в атаку и головой перевел мяч мимо голкипера в ворота. Но тут в игру вступил арбитр и отменил взятие ворот.

Марсьяль пытался классным обводящим ударом поразить владения соперника, но на пути гола стал вратарь.

МЮ на протяжении всего матча владел тотальным преимуществом. Кавани промахнулся по мячу, упустив острый момент.

На 71-й минуте гости таки размочили нули. Рашфорд отдал передачу на Погба, француз слета в одно касание мощно пробил в ворота Бернли – 0:1. Этот шедевр не только открыл счет, а и поставь точку во встрече.

После победы МЮ с 36 очками возглавило турнирную таблицу, опередив Ливерпуль на три пункта. Бернли продолжает пасти задних – 16 ступенька с 16 очками.

Бернли – МЮ видеообзор