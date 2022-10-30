Ливерпуль впервые в сезоне проиграл дома в АПЛ в матче с потерянными моментами: видео

Ливерпуль продолжает неудачно выступать в чемпионате Англии. На этот раз команда проиграла дома Лидсу.

Матч для Ливерпуля начался крайне неудачно, когда Гомес отдал пас на голкипера. Но вышло так, что Алиссон этого паса не ожидал. Как и Ван Дейк, из-за спины которого и выбежал Родриго и отправил мяч в пустые ворота.

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Ответили хозяева поля своим голом уже через десять минут. Во время одной из атак мяч постоянно переводили с фланга на фланг навесами. И во время одного из таких навесов в штрафную Салах отправил мяч в ворота соперника.

А дальше до конца матча был бенефис вратаря гостей Мелье и парад упущенных случаев "мерсисайдцев". Хотя и игроки Лидса могли забить, но мяч после удара Ааронсона попал в перекладину.

Во втором тайме давление на ворота Лидса только усилилось – забить пытались Фирмино и Нуньес. Но им не удалось.

А вот на последней минуте основного времени Лидс забил. Бэмфорд и Саммервилл сумели удержать мяч в штрафной, и последний решил пробить низом в дальний угол ворот. Алиссон слегка опоздал с реакцией на удар, и мяч закатился в угол ворот.

Ливерпуль – Лидс 1:2

Голы: Салах, 14 – Родриго, 4, Саммервилл, 89

Это поражение стало первым для Ливерпуля на "Энфилд роуд" в этом сезоне. Но четвертой в АПЛ за 12 матчей. Поэтому команда оказалась в середине турнирной таблицы.

Лидс же благодаря этой победе сумел покинуть зону вылета.

Видеообзор матча Ливерпуль – Лидс