Матч для Ліверпуля розпочався вкрай невдало, коли Гомес віддав пас на голкіпера. Але вийшло так, що Аліссон на цей пас не очікував. Як і Ван Дейк, з-за спини якого і вибіг Родріго та відправив м'яч у порожні ворота.
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Відповіли господарі поля своїм голом вже за десять хвилин. Під час однієї з атак м'яч постійно переводили з флангу на фланг навісами. І під час одного з таких навісів у штрафний майданчик Салах відправив м'яч у ворота суперника.
А далі до кінця матчу був бенефіс воротаря гостей Мельє та парад змарнованих нагод "мерсисайдців". Хоча і гравці Лідса могли забити, але м'яч після удару Ааронсона влучив у перекладину.
У другому таймі тиск на ворота Лідса лише посилився – забити намагалися Фірміно та Нуньєс. Але їм не вдалося.
А от на останній хвилині основного часу Лідс таки забив. Бемфорд та Саммервілл зуміли втримати м'яч у штрафному, і останній вирішив пробити низом у дальній кут воріт. Аліссон дещо запізнився з реакцією на удар, і м'яч закотився у кут воріт.
Ліверпуль – Лідс 1:2
Голи: Салах, 14 – Родріго, 4, Саммервілл, 89
Ця поразка стала першою для Ліверпуля на "Енфілд роуд" в цьому сезоні. Але четвертою в АПЛ за 12 матчів. Через це команда опинилася в середині турнірної таблиці.
Лідс же завдяки цій перемозі зумів покинути зону вильоту.
Відеоогляд матчу Ліверпуль – Лідс