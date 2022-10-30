Матч для Ліверпуля розпочався вкрай невдало, коли Гомес віддав пас на голкіпера. Але вийшло так, що Аліссон на цей пас не очікував. Як і Ван Дейк, з-за спини якого і вибіг Родріго та відправив м'яч у порожні ворота.

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Відповіли господарі поля своїм голом вже за десять хвилин. Під час однієї з атак м'яч постійно переводили з флангу на фланг навісами. І під час одного з таких навісів у штрафний майданчик Салах відправив м'яч у ворота суперника.

А далі до кінця матчу був бенефіс воротаря гостей Мельє та парад змарнованих нагод "мерсисайдців". Хоча і гравці Лідса могли забити, але м'яч після удару Ааронсона влучив у перекладину.

У другому таймі тиск на ворота Лідса лише посилився – забити намагалися Фірміно та Нуньєс. Але їм не вдалося.

А от на останній хвилині основного часу Лідс таки забив. Бемфорд та Саммервілл зуміли втримати м'яч у штрафному, і останній вирішив пробити низом у дальній кут воріт. Аліссон дещо запізнився з реакцією на удар, і м'яч закотився у кут воріт.

Ліверпуль – Лідс 1:2

Голи: Салах, 14 – Родріго, 4, Саммервілл, 89

Ця поразка стала першою для Ліверпуля на "Енфілд роуд" в цьому сезоні. Але четвертою в АПЛ за 12 матчів. Через це команда опинилася в середині турнірної таблиці.

Лідс же завдяки цій перемозі зумів покинути зону вильоту.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Лідс