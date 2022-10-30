Матч для Ливерпуля начался крайне неудачно, когда Гомес отдал пас на голкипера. Но вышло так, что Алиссон этого паса не ожидал. Как и Ван Дейк, из-за спины которого и выбежал Родриго и отправил мяч в пустые ворота.

Достойно внимания Гол Мудрика не спас: Шахтер потерял очки в матче с Александрией

Ответили хозяева поля своим голом уже через десять минут. Во время одной из атак мяч постоянно переводили с фланга на фланг навесами. И во время одного из таких навесов в штрафную Салах отправил мяч в ворота соперника.

А дальше до конца матча был бенефис вратаря гостей Мелье и парад упущенных случаев "мерсисайдцев". Хотя и игроки Лидса могли забить, но мяч после удара Ааронсона попал в перекладину.

Во втором тайме давление на ворота Лидса только усилилось – забить пытались Фирмино и Нуньес. Но им не удалось.

А вот на последней минуте основного времени Лидс забил. Бэмфорд и Саммервилл сумели удержать мяч в штрафной, и последний решил пробить низом в дальний угол ворот. Алиссон слегка опоздал с реакцией на удар, и мяч закатился в угол ворот.

Ливерпуль – Лидс 1:2

Голы: Салах, 14 – Родриго, 4, Саммервилл, 89

Это поражение стало первым для Ливерпуля на "Энфилд роуд" в этом сезоне. Но четвертой в АПЛ за 12 матчей. Поэтому команда оказалась в середине турнирной таблицы.

Лидс же благодаря этой победе сумел покинуть зону вылета.

Видеообзор матча Ливерпуль – Лидс