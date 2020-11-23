В воскресенье, 22 ноября, "Ливерпуль" в рамках 9-го тура АПЛ померился силами с неуступчивым "Лестером". Хозяева без труда переиграли соперника.

Ливерпуль – Лестер 3:0

Голы: Эванс, 21 (авт.), Жота, 41, Фирмино, 86

Игра в одни ворота

Команды на классных скоростях начали поединок. Уже на 2-й минуте хозяева могли открыть счет. Мане выпрыгнул выше защитников навстречу навесу с углового. Но головой направил мяч мимо перекладины, пишет 24 канал.

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Джонс получил передачу и пробил в нижний угол ворот – Шмейхель продемонстрировал надежную игру и перевел мяч на угловой.

"Ливерпуль" больше атаковал в первом тайме. Жота решил нанести удар с границы штрафной площадки. Но опять голкипер показал феноменальную игру.

На 21-й минуте курьезный автогол забили гости. После углового Эванс затылком отправил мяч в собственные ворота и помог "Ливерпулю" наконец открыть счет – 1:0.

После экватора первой 45-минутки команды обменялись опасными моментами, но мяч все никак не хотел влетать в ворота.

И все же на 41-й минуте счет удвоил Жота. Диогу сыграл на опережение и головой замкнул классную передачу Робертсона с фланга – 2:0.

Свисток арбитра на перерыв зафиксировал счет первого тайма 2:0 в пользу "Ливерпуля".

Уверенная игра хозяев

Во втором тайме "Лестер" должен был забивать, но атаковали больше почему-то хозяева. Мане пробил по центру ворот – Шмейхель выдал сумасшедший сейв.

Через несколько минут снова активный Жота был в центре внимания. Диогу обыграл защитника и мощно пробил в ближний угол – голкипер среагировал на такой выстрел и выдал классный сейв.

И снова через несколько минут голкипер "Лестера" был вынужден продемонстрировать свою реакцию. Ему пришлось выпрыгнуть, чтобы справиться с ударом, который после отскока наносил Мане.

В конце встречи Фирмино замкнул подачу классным ударом головой в левый угол ворот, поставив точку в матче – 3:0.

Несколько убийственных возможностей было у обеих команд, но одной так и удалось использовать свои возможности. Финальный свисток судьи зафиксировал счет встречи – 3:0 в пользу хозяев.

Ливерпуль – Лестер видеообзор