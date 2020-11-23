У неділю, 22 листопада, "Ліверпуль" у рамках 9-го туру АПЛ помірявся силами із непоступливим "Лестером". Господарі без зайвих зусиль переграли суперника.

Ліверпуль – Лестер 3:0

Голи: Еванс, 21 (авт.), Жота, 41, Фірміно, 86

Гра в одні ворота

Команди на класних швидкостях розпочали поєдинок. Вже на 2-й хвилині господарі могли відкрити рахунок. Мане вистрибнув вище за оборонців назустріч навісу з кутового. Але головою спрямував м'яч повз поперечину, пише 24 канал.

Варто побачити Захисник замість голкіпера став у ворота та у феноменальному стрибку відбив пенальті: відео

Джонс отримав передачу та пробив у нижній кут воріт – Шмайхель продемонстрував надійну гру та перевів м'яч на кутовий.

"Ліверпуль" більше атакував у першому таймі. Жота вирішив завдати удару з межі штрафного майданчика. Але знову голкіпер показав феноменальну гру.

На 21-й хвилині курйозний автогол забили гості. Після кутового Еванс потилицею відправив м'яч у власні ворота та допоміг "Ліверпулю" нарешті відкрити рахунок – 1:0.

Після екватору першої 45-хвилинки команди обмінялись небезпечними моментами, але м'яч все ніяк не хотів влітати у ворота.

Та все ж на 41-й хвилині рахунок подвоїв Жота. Діогу зіграв на випередження та головою замкнув класну передачу Робертсона з флангу – 2:0.

Свисток арбітра на перерву зафіксував рахунок першого тайму 2:0 на користь "Ліверпуля".

Впевнена гра господарів

У другому таймі "Лестер" повинен був забивати, але атакували більше чомусь господарі. Мане пробив по центру воріт – Шмайхель видав божевільний сейв.

За декілька хвилин знову активний Жота був у центрі уваги. Діогу обіграв захисника та потужно пробив у ближній кут – голкіпер зреагував на такий постріл та видав класний сейв.

І знову за декілька хвилин голкіпер "Лестера" був змушений продемонструвати свою реакцію. Йому довелось вистрибнути, щоб впоратись із ударом, якого після відскоку завдавав Мане.

Наприкінці зустрічі Фірміно замкнув подачу класним ударом головою у лівий кут воріт, поставивши крапку у матчі – 3:0.

Декілька вбивчих нагод було в обох команд, але жодній так і вдалось використати свої нагоди. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі – 3:0 на користь господарів.

Ліверпуль – Лестер відеоогляд