Дев'ятий тур англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) подарує зустріч лідера сезону "Лестера" з чинним чемпіоном "Ліверпулем". Хто здобуде перемогу 22 листопада та очолить турнірну таблицю – читайте далі у матеріалі.

Ліверпуль – Лестер: прогноз

"Лестер" Брендана Роджерса продемонстрував хороший старт в АПЛ, пише 24 канал. "Лисиці" за 8 матчів набрали 18 очок, вигравши 6 матчів при двох поразках.

Не такий вже легкий старт у "Ліверпуля", який виграв 5 поєдинків, при двох нічиїх та одній поразці. В очному матчі команди можуть визначити, хто розпочне новий тиждень у статусі лідера АПЛ.

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В останніх 5 матчах "Ліверпуль" чотири рази перемагав "Лестер". "Лисиці" тільки одного разу вирвали нічию у 2019 році.

Прогноз Marathonbet

"Ліверпуль" грає в рідних стінах, тому аж ніяк не може бути андердогом, який би суперник не був. Перемогу підопічних Юргена Клоппа букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,95.

Втім. "Лестер" в жодному разі не можна списувати з рахунків. У чинному сезоні "лисиці" розгромили "Манчестер Сіті" на виїзді з рахунком 2:5. На перемогу "Лестера" у поєдинку з "Ліверпулем" коефіцієнт 3,92. Нічия у поєдинку – коефіцієнт 4,25.

До уваги. У букмекерській компанії Marathonbet на матч "Ліверпуль" – "Лестер" діє нульова маржа.

Інтригу матчу підігріває й зустріч атакувальних схем. Зокрема, нападник "Лестера" Джеймі Варді вже забив 8 голів. Коефіцієнт, що гравець "лисиць" відзначиться у воротах "Ліверпуля" – 2.

"Ліверпуль" не зможе розраховувати на Салаха, який пропустить гру через коронавірус. Однак прекрасно зарекомендував себе Діого Жота. Гол португальця оцінюють коефіцієнтом 2,20.

Поєдинок "Ліверпуль" – "Лестер" відбудеться у неділю, 22 листопада. Початок матчу о 21:15.