Ливерпуль одолел команду Миколенко в мерсисайдском дерби: видеообзор

В понедельник, 13 февраля, состоялся последний матч 23-го тура, в котором Ливерпуль принимал Эвертон. Подопечные Юргена Клоппа забили два гола в ворота "ирисок", которые обеспечили им победу.

Ливерпуль – Эвертон 2:0

Голы: Салах, 36, Гакпо, 49

К мерсисайдскому дерби соперники подошли с разным настроением. Эвертон после смены главного тренера одержал долгожданную победу в предыдущем туре и надеялся продолжить свою серию. В свою очередь хозяева поля уже четыре матча подряд в чемпионате не знают вкуса побед. Поэтому Салах и компания выходили на поединок против Эвертона как на последний бой.

Читайте также Зинченко и Мудрик сыграют в благотворительном матче в поддержку Украины: Шевченко поддержал идею

Ливерпуль выходит из кризиса

Подопечные Юргена Клоппа с первых минут стали подтверждать свой статус фаворита матча. "Красные" больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам Пикфорда.

Преимущество Ливерпуля воплотилось в забитый гол на 36-й минуте матча. Быстрая контратака с участием Нуньеса и Салаха завершилась точным ударом последнего – 1:0.

Начало второй половины игры стало холодным душем для команды Миколенко. Снова хозяева убежали в быструю контратаку, завершившуюся пасом Александера-Арнольда на Коди Гакпо. Зимний новичок мерсисайдцев с близкого расстояния пробил мимо бессильного Пикфорда. К слову, этот мяч стал дебютным для форварда сборной Нидерландов.

Ливерпуль имел возможности довести счет до разгромного, но Нуньес и Салах не воспользовались своими шансами. Так что в итоге игра так и завершилась со счетом 2:0 в пользу Ливерпуля.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл весь поединок, но не смог помочь своей команде сохранить ворота "сухими".

Видеообзор матча Ливерпуль – Эвертон