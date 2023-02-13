Звезда "канониров" Александр Зинченко активно участвует в работе благотворительной организации "Футбол для Украины", которая была создана в начале военного вторжения России в феврале 2022 года. В настоящее время фонд ведет переговоры по организации благотворительного матча между Арсеналом и Челси.

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Матч звезд Арсенала и Челси ради помощи украинцам

Эту благородную идею активно поддерживает Андрей Шевченко – бывший игрок Челси и экс-тренер национальной сборной Украины. По сообщению британских СМИ, матч Арсенала и Челси состоится в июне этого года.

Вероятно, что поединок будет сыгран на "Стэмфорд Бридж" или "Эмирейтс". Конечно, ожидается участие в матче Михаила Мудрика – зимнего новичка "синих". Кроме того, в благотворительном поединке могут сыграть бывшие футболисты обеих команд. Напомним, что за "канониров" в начале 2000-х играл украинец Олег Лужный.

Все средства, собранные во время акции "Футбол для Украины", будут направлены непосредственно в Украину на разные цели, начиная от обеспечения людей вещами первой необходимости и заканчивая восстановлением объектов, разрушенных во время войны,

– говорится в заявлении организации.

Напомним, что Андрей Шевченко на период войны приостановил тренерскую карьеру Звезда мирового футбола ведет активную волонтерскую деятельность и рассказывает миру правдивую информацию о войне в Украине. В мае 2022 года Шевченко стал первым послом благотворительной платформы United24.