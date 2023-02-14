Ліверпуль – Евертон 2:0

Голи: Салах, 36, Гакпо, 49

До мерсисайдського дербі суперники підійшли з різним настроєм. Евертон після зміни головного тренера здобув довгоочікувану перемогу в попередньому турі і сподівався продовжити свою серію. У свою чергу господарі поля вже чотири матчі поспіль в чемпіонаті не знають смаку перемог. А тому Салах і компанія виходили на поєдинок проти Евертона як на останній бій.

Читайте також Зінченко та Мудрик зіграють у благодійному матчі на підтримку України: Шевченко підтримав ідею

Ліверпуль виходить з кризи

Підопічні Юргена Клоппа з перших хвилин почали підтверджувати свій статус фаворита матчу. "Червоні" більше контролювали м'яч і частіше загрожували воротам Пікфорда.

Перевага Ліверпуля втілилася у забитий гол на 36-й хвилині матчу. Швидка контратака за участю Нуньєса та Салаха завершилася точним ударом останнього – 1:0.

Початок другої половини гри став холодним душем для команди Миколенка. Знову господарі втекли у швидку контратаку, яка завершилася пасом Александера-Арнольда на Коді Гакпо. Зимовий новачок мерсисайдців з близької відстані пробив повз безсилого Пікфорда. До речі, цей м'яч став дебютним для форварда збірної Нідерландів.

Ліверпуль мав можливості довести рахунок до розгромного, але Нуньєс і Салах не скористалися своїми шансами. Тож у підсумку гра так і завершилася з рахунком 2:0 на користь Ліверпуля.

Захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв весь поєдинок, але не зміг допомогти своїй команді зберегти ворота "сухими".