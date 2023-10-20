В субботу, 21 октября, в АПЛ начинается программа 9-го тура сезона 2023-2024. Первым матчем субботы станет мерсисайдское дерби – Ливерпуль примет Эвертон, пишет 24 канал.

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Различный старт команд

Команда Юргена Клоппа неплохо начала сезон, одержав 5 побед в восьми матчах. Немного сдала команда в последних турах перед международной паузой, взяв всего один балл в играх с Тоттенхэмом и Брайтоном.

Это позволяет Ливерпулю идти на четвертой строчке, имея три балла отставания от лидеров Тоттенхэма и Арсанала. Эвертон продолжает биться в борьбе за выживание. В первых пяти матчах "ириски" взяли всего один балл.

Впрочем, накануне октябрьских матчей сборных сумели обыграть Брентфорд и Борнмут. Пока команда Шона Дайча занимает 16 строчку. Наконец-то вернул место в основе Виталий Миколенко. Старт сезона украинец начинал на скамье из-за ненадлежащей формы, но в последних четырех играх АПЛ отыграл без замен.

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Прогноз Favbet

Букмекеры считают Ливерпуль очевидным фаворитом в мерсисайдском дерби. Победа подопечных Клоппа оценивается в 1,42, в то время как успех "ирисок" – в 7,40. На ничью можно поставить за 5,30.

При этом эксперты не сомневаются в большом количестве председателей. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,43, тогда как на ТМ - 2,83. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,63.