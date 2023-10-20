В суботу, 21 жовтня, в АПЛ розпочинається програма 9 туру сезону 2023-2024. Першим матчем суботи стане мерсисайдське дербі – Ліверпуль прийме Евертон, пише 24 канал.

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Різний старт команд

Команда Юргена Клоппа непогано почала сезон, здобувши 5 перемог у восьми матчах. Трохи здала команда в останніх турах перед міжнародною паузою, взявши лише один бал в іграх з Тоттенхемом та Брайтоном.

Це дозволяє Ліверпулю йти на четвертій сходинці, маючи три бали відставання від лідерів Тоттенхема та Арсанала. Евертон же продовжує битися у боротьбі за виживання. У перших п'яти матчах "іриски" взяли лише один бал.

Втім напередодні жовтневих матчів збірних зуміли обіграти Брентфорд і Борнмут. Наразі команда Шона Дайча посідає 16 сходинку. Нарешті повернув місце в основі Віталій Миколенко. Старт сезону українець починав на лаві через неналежну форму, але в останніх чотирьох іграх АПЛ відіграв без замін.

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Букмекери вважають Ліверпуль явним фаворитом у мерсисайдському дербі. Перемога підопічних Клоппа оцінюється в 1,42, тоді як успіх "ірисок" – у 7,40. На нічию можна поставити за 5,30.

При цьому експерти не сумніваються у великій кількості голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,43, тоді як на ТМ – аж 2,83. Вірогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 1,63.