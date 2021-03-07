Лондонский Челси и ливерпульский Эвертон ведут борьбу за попадание в топ-4 английской Премьер-лиги (АПЛ). В понедельник, 8 марта, клубы сойдутся в очном матче в рамках 27 тура АПЛ.

Челси сыграл 27 матчей в рамках АПЛ. Подопечные Томаса Тухеля уже набрали 47 очков и находятся на желаемом 4 месте. В спину "синим" дышит Эвертон. Команда Карло Анчелотти сыграла на один матч меньше и набрала 46 очков.

Кстати Ливерпуль уступил Челси, впервые в истории проиграв пять домашних матчей подряд: видео

Челси – Эвертон: прогнозFavbet

Букмекеры считают, что Челси фаворит поединка. И это неудивительно, ведь под руководством Тухеля лондонцы до сих пор не проигрывали.

Победу Челси в игре с Эвертоном специалисты оценивают коэффициентом 1,56. Если же "ирискам" удастся расстроить хозяев матча – коэффициент 6,40. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 4,15.

Родной для Челси "Стэмфорд Бридж" является неприступной крепостью. Под руководством Тухеля "синие" пока не пропускали в родных стенах. Всего за 10 матчей Челси пропустил только 2 гола.

В то же время "аристократы" не отличаются необычайной результативностью. Следовательно, вполне вероятно, что тотал матча может составить менее 2, который оценен коэффициентом 2,61.

В среднем за игру Челси Тухеля забивает один гол. Поэтому вполне приемлемым может быть прогноз на индивидуальный тотал Челси меньше 1.5. Такой итог игры оценен коэффициентом 2,09.

Поединок Челси – Эвертон начнется в 20: 00.