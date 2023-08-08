Пугает соперников: звезда Ливерпуля забил чудо-гол пяткой после углового – фантастическое видео

В понедельник, 7 августа, Ливерпуль провел очередной товарищеский матч. Соперником "мерсисайдцев" был немецкий Дармштадт, за который в свое время выступали Денис Олейник и Артем Федецкий.

Ливерпуль выдал бешеную стартовую 10-минутку. Подопечные Юргена Клоппа забили дважды благодаря результативным ударам Мохаммеда Салаха и Диоги Жоты, пишет 24 Канал.

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Невероятный гол, уничтоживший соперника

Немецкий же соперник ответил голом однажды. Уже на 10-й минуте матча счет был 2:1 в пользу английской команды.

До перерыва счет не поменялся. Следующий гол во встрече был забит на 59-й минуте, но это взятие ворот, которое стоило так долго ждать.

Луис Диас пяткой запер передачу с углового. Невероятный мяч от 26-летнего колумбийского левого вингера Ливерпуля. Такие взятия ворот не так часто можно увидеть.

Видео гола Луиса Диаса

Безумный гол Диаса увеличил преимущество "мерсисайдцев" до 3:1. До финального свистка цифры на табло больше не менялись.

Уже 13 августа команда Клоппа сыграет свой первый официальный поединок в новом сезоне АПЛ-2023/2024. Ливерпуль встретится с Челси.

Луис Диас выступает из Ливерпуля с 30 января 2022 года, когда перешел из Порту. Контракт колумбийца с английским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В футболке "мерсисайдцев" Диас провел уже 47 матчей (11 голов и 8 ассистов).