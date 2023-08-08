Ліверпуль видав шалену стартову 10-хвилинку. Підопічні Юргена Клопп забили двічі завдяки результативним ударам Мохаммеда Салаха та Діогу Жоти, пише 24 Канал.

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Неймовірний гол, який знищив суперника

Натомість німецький суперник відповів голом одного разу. Вже на 10-й хвилині поєдинку рахунок був 2:1 на користь англійської команди.

До перерви рахунок не змінився. Наступний гол у зустрічі був забитий аж на 59-й хвилині. ле це те взяття воріт, яке вартувало так довго чекати.

Луїс Діас п'яткою замкнув передачу з кутового. Неймовірний м'яч від 26-річного колумбійського лівого вінгера Ліверпуля. Такі взяття воріт не так часто можна побачити.

Відео голу Луїса Діаса

Шалений гол Діаса збільшив перевагу "мерсисайдців" до 3:1. До фінального свистка цифри на табло більше не змінювались.

Вже 13 серпня команда Клоппа зіграє свій перший офіційний поєдинок у новому сезоні АПЛ-2023/2024. Ліверпуль зустрінеться із Челсі.

Нагадаємо! Луїс Діас виступає з Ліверпуль із 30 січня 2022 року, коли перейшов із Порту. Контракт колумбійця з англійським клубом розраховний до кінця червня 2027-го. У футболці "мерсисайдців" Діас провів вже 47 матчів (11 голів та 8 асистів).