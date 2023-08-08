Ліверпуль видав шалену стартову 10-хвилинку. Підопічні Юргена Клопп забили двічі завдяки результативним ударам Мохаммеда Салаха та Діогу Жоти, пише 24 Канал.
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Неймовірний гол, який знищив суперника
Натомість німецький суперник відповів голом одного разу. Вже на 10-й хвилині поєдинку рахунок був 2:1 на користь англійської команди.
До перерви рахунок не змінився. Наступний гол у зустрічі був забитий аж на 59-й хвилині. ле це те взяття воріт, яке вартувало так довго чекати.
Луїс Діас п'яткою замкнув передачу з кутового. Неймовірний м'яч від 26-річного колумбійського лівого вінгера Ліверпуля. Такі взяття воріт не так часто можна побачити.
Відео голу Луїса Діаса
Шалений гол Діаса збільшив перевагу "мерсисайдців" до 3:1. До фінального свистка цифри на табло більше не змінювались.
Вже 13 серпня команда Клоппа зіграє свій перший офіційний поєдинок у новому сезоні АПЛ-2023/2024. Ліверпуль зустрінеться із Челсі.