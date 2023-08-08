Был инсайд о том, что уже 8 августа он должен подписать контакт с вице-чемпионом УПЛ. Назывался даже срок контракта – 2 года.

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Есть предложения, но ничего конкретного

30-летний украинский форвард бельгийского Сент-Трюйдена Александр Филиппов не подтвердил эту информацию. По его словам, он находится в Бельгии и никакой конкретики о будущем нет. Есть разговоры по поводу трудоустройства в Украине, но не больше:

Кое-что обсуждаем. Ищем что-то, разговариваем с агентами. Мне предлагают варианты продолжения карьеры, это обычный процесс. Трансферное окно сейчас открыто, поэтому общаемся с моими агентами. Обычные разговоры. Надо смотреть на ситуацию и варианты, которые будут. Будет ли конкретный переговорный процесс.

На конкретный вопрос, ведет ли он переговоры с Днепр-1 или Металлистом, форвард не дал прямого ответа.

"Да ничего такого. Я же говорю, это слухи. Нет переговоров. Есть какие-то предложения, которые предлагают мне агенты. Ничего конкретного пока вам сказать не смогу", – сказал Филиппов.

Отметим. Александр Филиппов в сентябре 2020 года перешел в бельгийский Сент-Трюйден за полтора миллиона евро. Это произошло после удачного сезона в черниговской Десне, в течение которого он занял второе место в гонке бомбардиров УПЛ, забив 16 голов. После трансфера такой результативности не демонстрировал, в 36 матчах забил только 4 гола и сделал 7 ассистов за 3 года. Контракт с бельгийским клубом истекает в июне 2024 года.