Ливерпуль и Челси в четверг, 4 марта, сыграют матч 29 тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Команды впервые встретятся после того, как Челси возглавил немецкий тренер Томас Тухель.

Интерес к матчу подогревает не только турнирное положение команд. В частности, Челси находится на 5 месте и имеет 44 очка. Ливерпуль проигрывает "синим" всего один балл и находится на 6 строчке.

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В поединке Ливерпуль – Челси вновь встретятся бывшие наставники Боруссии Дортмунд – Юрген Клопп и Томас Тухель соответственно. До этого пути тренеров пересекались в успешном для "мерсисайдцев" сезоне Лиги чемпионов 2018/2019.

Тогда Тухель во главе ПСЖ проиграл "Ливерпулю" на "Энфилде" со счетом 3:2. Впрочем, в домашней игре парижане поквитались, одержав победу 2:1. Символично, что сейчас Челси и Ливерпуль конкуренты за место в Лиге чемпионов. Цель обеих команд финишировать в топ-4 АПЛ.

Ливерпуль – Челси: прогноз Favbet

Букмекеры считают, что Ливерпуль фаворит игры с Челси несмотря на то, что "мерсисайдцы" проиграли уже 7 матчей в АПЛ. Победу подопечных Юргена Клоппа оценивают коэффициентом 2,29. Против "мерсисайдцев" говорит красноречивый факт – 6 матчей без побед дома (4 поражения и 2 ничьи).

Для Тухеля поединок против Ливерпуля станет 10 во главе Челси. Пока "синие" под его руководством не проигрывают – 6 побед и 3 ничьи. Коэффициент 3,20, что Челси одолеет Ливерпуль и продолжит свою серию без поражений.

Ничью в поединке между Ливерпулем и Челси букмекеры оценивают коэффициентом 3,55.

За последние 10 очных матчей команды забили аж 27 голов. В среднем за игру это 3,8 гола. Следовательно, вполне логично сделать ставку на тотал более 3, который оценен коэффициентом 2,47.

Под руководством Тухеля Челси пропустил всего 2 гола. Поэтому следует рассмотреть индивидуальный тотал для Ливерпуля. Например, тотал менее 1.5 оценен коэффициентом 1,72.

Также в компании Favbet можно сделать ставку, какой игрок отметится голом. На результативный удар лучшего бомбардира АПЛ Мохаммеда Салаха коэффициент 2. В стане "аристократов" специалисты выделяют Оливье Жиру. Гол француза в ворота Ливерпуля оценен коэффициентом 2,50.

Поединок Ливерпуль – Челси начнется в 22:15.