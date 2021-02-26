Действующий чемпион Англии Ливерпуль продолжает страдать от кадровых потерь. На этот раз "мерсисайдцы" потеряли своего капитана Джордана Хендерсона.

Хендерсон выбыл до апреля

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон перенес операцию из-за травмы паха, которую он получил в матче чемпионата Англии с Эвертоном (0:2).

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Ливерпуль не сообщает конкретных сроков восстановления 30-летнего Хендерсона. Однако сообщается, что футболист вернется не раньше завершения мартовского перерыва на матчи национальных сборных.

Таким образом, Хендерсон не сыграет как минимум до апреля. За это время капитан Ливерпуля пропустит минимум 5 матчей:

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 28 февраля

Ливерпуль – Челси 4 марта

Ливерпуль – Фулхэм 7 марта

Ливерпуль – РБ Лейпциг 10 марта

Вулверхэмптон – Ливерпуль 15 марта

Кадровая беда Ливерпуля