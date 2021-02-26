Капитан Ливерпуля Хендерсон выбыл на длительный срок
Действующий чемпион Англии Ливерпуль продолжает страдать от кадровых потерь. На этот раз "мерсисайдцы" потеряли своего капитана Джордана Хендерсона.
Источник:Сайт Ливерпуля
Хендерсон выбыл до апреля
Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон перенес операцию из-за травмы паха, которую он получил в матче чемпионата Англии с Эвертоном (0:2).
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Ливерпуль не сообщает конкретных сроков восстановления 30-летнего Хендерсона. Однако сообщается, что футболист вернется не раньше завершения мартовского перерыва на матчи национальных сборных.
Таким образом, Хендерсон не сыграет как минимум до апреля. За это время капитан Ливерпуля пропустит минимум 5 матчей:
- Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 28 февраля
- Ливерпуль – Челси 4 марта
- Ливерпуль – Фулхэм 7 марта
- Ливерпуль – РБ Лейпциг 10 марта
- Вулверхэмптон – Ливерпуль 15 марта
Кадровая беда Ливерпуля
- Еще в первом круге в матче против того же Эвертона получил травму лидер защиты Ливерпуля Вирджил ван Дейк. Голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд жестко сбил защитника, но даже не получил наказания.
- Вирджил ван Дэйк продолжает процесс восстановления, однако сроки его возвращения до сих пор не известны. Футболист рискует пропустить Евро-2020.
- Также Ливерпуль потерял до конца сезона центрального защитника Жоэля Матипа. Серьезное повреждение получил защитник Джо Гомес. Кроме того, Ливерпуль не может рассчитывать на опорного полузащитника Фабиньо.
- Зимой "мерсисайдцы" усилились двумя новыми защитниками – Озаном Кабаком и Беном Дэвисом.
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