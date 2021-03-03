Ліверпуль та Челсі у четвер, 4 березня, зіграють матч 29 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Команди вперше зустрінуться після того, як Челсі очолив німецький тренер Томас Тухель.

Інтерес до матчу підігріває не тільки турнірне становище команд. Зокрема, Челсі перебуває на 5 місці та має 44 очки. Ліверпуль програє "синім" всього один бал та перебуває на 6 сходинці.

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У поєдинку Ліверпуль – Челсі знову зустрінуться колишні наставники Боруссії Дортмунд – Юрген Клопп та Томас Тухель відповідно. До цього шляхи тренерів перетиналися в успішному для "мерсисайдців" сезоні Ліги чемпіонів 2018/2019.

Тоді Тухель на чолі ПСЖ програв Ліверпулю на "Енфілді" з рахунком 3:2. Втім, у домашній грі парижани поквиталися, здобувши перемогу 2:1. Символічно, що зараз Челсі та Ліверпуль конкуренти за місце у Лізі чемпіонів. Ціль обидвох команд фінішувати у топ-4 АПЛ.

Ліверпуль – Челсі: прогноз Favbet

Букмекери вважають, що Ліверпуль фаворит гри з Челсі попри те, що "мерсисайдці" програли вже 7 матчів в АПЛ. Перемогу підопічних Юргена Клоппа оцінюють коефіцієнтом 2,29. Проти "мерсисайдців" говорить красномовний факт – 6 матчів без перемог вдома (4 поразки та 2 нічиї).

Для Тухеля поєдинок проти Ліверпуля стане 10 на чолі Челсі. Поки "сині" під його орудою не програють – 6 перемог та 3 нічиї. Коефіцієнт 3,20, що Челсі здолає Ліверпуль та продовжить свою серію без поразок.

Нічию в поєдинку між Ліверпулем та Челсі букмекери оцінюють коефіцієнтом 3,55.

За останні 10 очних матчів команди забили аж 27 голів. У середньому за гру це 3,8 гола. Відтак, цілком логічно зробити ставку на тотал більше 3, який оцінений коефіцієнтом 2,47.

Під керівництвом Тухеля Челсі пропустив усього 2 голи. Тому слід розглянути індивідуальний тотал для Ліверпуля. Наприклад, тотал менше 1.5 оцінений коефіцієнтом 1,72.

Також у компанії Favbet можна зробити ставку, який гравець відзначиться голом. На результативний удар найкращого бомбардира АПЛ Мохаммеда Салаха коефіцієнт 2. У таборі "аристократів" фахівці виділяють Олів'є Жиру. Гол француза у ворота Ліверпуля оцінений коефіцієнтом 2,50.

Поєдинок Ліверпуль – Челсі розпочнеться о 22:15.