Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція топ-матчу АПЛ
"Ліверпуль" у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) 22 липня зустрінеться з "Челсі". Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт 24.
В Україні поєдинок "Ліверпуль" – "Челсі" покаже телеканал Setanta, повідомляє 24 канал. Початок гри о 22:15.
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Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.
Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція
Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.
"Ліверпуль" уже давно гарантував собі чемпіонство. Водночас "Челсі" бореться з "Лестером" та "Манчестер Юнайтед" за потрапляння у Лігу чемпіонів.
Перемога у поєдинку з "мерсисайдцями" гарантує "Челсі" місце у топ-4, що передбачає право зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів.