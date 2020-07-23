22 июля "Ливерпуль" померился силами с "Челси" в матче 37 тура АПЛ. Действующий чемпион "Ливерпуль" в результативной перестрелке одержал победу.

Ливерпуль – Челси 5:3

Голы: Кейта, 23, Александер-Арнольд, 38, Вейналдум, 43, Фирмино, 55, Окслейд-Чемберлен, 84 – Жиру, 45+3, Эбрахам, 61, Пулишич, 73

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В одни ворота

Команды очень активно начали матч, сообщает 24 канал.

Салах попробовал создать голевой момент для партнера по команде, отдав искусную передачу из пределов штрафной, но один из защитников перехватил мяч.

Прекрасную возможность упустил Маунт. Он нашел немного свободного пространства недалеко от одиннадцатиметровой отметки и пробил в ворота головой. Удару не хватало силы и точности, поэтому мяч пролетел высоко над перекладиной.

Еще одна атака от "Чесли". На этот раз Джеймс получил прекрасную возможность забить. Он пробил с границы штрафной, но мяч просвистел возле стойки.

На 23-й минуте счет открыли хозяева. Кейта вышел на свободное пространство на грани штрафной и пробил. Мяч, после этого прицельного удара, рикошетом от штанги попал в девятку – 1:0.

Сразу "аристократы" могли сравнять счет. Маунт забил, но Андре Марринер сигнализировал о том, что хочет пересмотреть повтор. Обратившись за помощью к ВАР гол был отменен, арбитр заметил, что игрок лондонцев находился в офсайде.

Александер-Арнольд блестяще исполнил штрафной удар, закрутив мяч в сетку впритирку к штанге. У вратаря не было ни одного шанса – 2: 0.

В конце основного времени первой 45-минутки Вейналдум сделал счет разгромным. Он добил мяч в сетку, после того как он отскочил прямо ему на ход – 3:0.

Виллиан повел команду вперед. Бразилец получил точную передачу в штрафной и сразу пробил. Мяч летел в центр ворот, но Алиссон продемонстрировал свое мастерство и выполнил блестящий сейв.

Жиру удалось несколько сократить отставание. Француз оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его в сетку – 3:1.

Больше команды не отмечались в первом тайме.

Невероятная перестрелка

Салах принял передачу в штрафной площадке, но мяч, после его неточного удара, пролетел далеко от штанги.

Не прошло и 10 минут после свистка на второй тайм, как "Ливерпуль" увеличил свое преимущество. Александер-Арнольд выполнил точную навесную передачу в штрафную. Фирмино выпрыгнул выше защитников, нанес удар головой, отправив мяч в левую девятку – 4:1.

Очень опасный момент упустил Салах. Он нашел свободную зону в штрафной и пробил в ворота, но один из защитников блестяще заблокировал его удар в подкате.

На 61-й минуте "Челси" удалось во второй раз огорчить голкипера хозяев. Эбрахам отправил мяч в ворота с близкого расстояния – 4:2.

Пулишич оторвался от опекуна и принял навесную передачу, но после его пушечного удара из пределов штрафной мяч просвистел рядом со стойкой.

Снова Пулишич мастерски одним касанием обработал безупречную поперечную передачу, которую исполнил Хадсон-Одой и нанес прицельный удар в девятку – 4:3.

За шесть минут до конца основного времени Робертсон отпасовал на партнера по команде. Окслейд-Чемберлен подхватил мяч в штрафной и быстро вогнал его в угол ворот – 5:3.

Этот мяч поставил большую точку в такой голевой перестрелке команд – 5:3.

Обзор матча Ливерпуль – Челси

Итоговая таблица АПЛ