22 липня "Ліверпуль" помірявся силами із "Челсі" у матчі 37 туру АПЛ. Чинний чемпіон "Ліверпуль" у результативній перестрілці здобув перемогу.

Ліверпуль – Челсі 5:3

Голи: Кейта, 23, Александер-Арнольд, 38, Вейналдум, 43, Фірміно, 55, Окслейд-Чемберлен, 84 – Жиру, 45+3, Ебрахам, 61, Пулішич, 73

До теми: Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція топ-матчу АПЛ

В одні ворота

Команди дуже активно розпочали матч, повідомляє 24 канал.

Салах спробував створити гольовий момент для партнера по команді, віддавши майстерну передачу з межі штрафного майданчика, але один із захисників перехопив м'яч.

Чудову нагоду змарнував Маунт. Він знайшов трохи вільного простору неподалік одинадцятиметрової позначки та пробив у ворота головою. Удару бракувало сили та влучності, тому м'яч пролетів високо над поперечиною.

Ще одна атака від "Чеслі". Цього разу Джеймс отримав чудову нагоду забити. Він пробив з межі штрафного майданчика, але м'яч просвистів біля стійки.

На 23-й хвилині рахунок відкрили господарі. Кейта вийшов на вільний простір на межі штрафного майданчика та пробив. М'яч, після цього прицільного удару, рикошетом від стійки влучив у дев'ятку – 1:0.

Одразу "аристократи" могли зрівняти рахунок. Маунт забив, але Андре Маррінер сигналізував про те, що хоче переглянути повтор. Звернувшись за допомогою до ВАР гол було скасовано, арбітр помітив, що гравець лондонців перебував в офсайді.

Александер-Арнольд блискуче виконав штрафний удар, закрутивши м’яч у сітку впритул до штанги. У воротаря не було жодного шансу – 2:0.

Наприкінці основного часу першої 45-хвилинки Вейналдум зробив рахунок розгромним. Він добив м'яч у сітку, після того як він відскочив йому прямо на хід – 3:0.

Вілліан повів команду вперед. Бразилець отримав точну передачу в штрафному майданчику та відразу пробив. М'яч летів у центр воріт, але Аліссон продемонстрував свою майстерність і виконав блискучий сейв.

Жиру вдалось дещо скоротити відставання. Француз опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його в сітку – 3:1.

Більше команди не відзначались у першому таймі.

Неймовірна перестрілка

Салах прийняв передачу в штрафному майданчику, але м'яч, після його невлучного удару, пролетів далеко від штанги.

Не пройшло і 10 хвилин після свитка на другий тайм, як "Ліверпуль" ще збільшив свою перевагу. Александер-Арнольд виконав точну навісну передачу в штрафний майданчик. Фірміно вистрибнув вище за захисників, завдав удару головою, надіславши м’яч у ліву дев'ятку – 4:1.

Дуже небезпечний момент змарнував Салах. Він знайшов вільну зону в штрафному майданчику та пробив у ворота, але один із захисників блискуче заблокував його удар у підкаті.

На 61-й хвилині "Челсі" вдалось вдруге засмутити голкіпера господарів. Ебрахам відправив м'яч у ворота з близької відстані – 4:2.

Пулішич відірвався від опікуна та прийняв навісну передачу, але після його гарматного удару з меж штрафного майданчика м'яч просвистів поруч зі стійкою.

Знову Пулішич майстерно одним дотиком обробив бездоганну поперечну передачу, яку виконав Хадсон-Одой та завдав прицільного удару в дев'ятку – 4:3.

За шість хвилин до кінця основного часу Робертсон відпасував на партнера по команді. Окслейд-Чемберлен підхопив м’яч у штрафному майданчику та швидко вгатив його у кут воріт – 5:3.

Цей м'яч поставив велику крапку у такій гольовій перестрілці команд – 5:3.

Огляд матчу Ліверпуль – Челсі

Підсумкова таблиця АПЛ