В английской Премьер-лиге (АПЛ) состоялись поединки 29-го тура. Действующий чемпион Ливерпуль принимал на своем поле Челси и потерпел пятое поражение в шести предыдущих матчах первенства при одной победе.

Ливерпуль – Челси 0:1

Гол: Маунт, 42

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В первом тайме на 24-й минуте забил форвард Челси Тимо Вернер на 24-й минуте, но гол отменили. На 42-й минуте Маунт все же отличился за "аристократов".

Во втором тайме Ливерпуль выглядел не менее подавленно. Что показательно, первый удар в створ "синих" пришелся лишь на 85 минуте, при этом не угрожая неприятностями для голкипера столичного клуба Мэнди.

В результате футболисты Челси удержали победный результат, в очередной раз заставив задуматься о том, что происходит всех неравнодушных к мерсисайдскому клубу.

Таким образом, красные впервые в истории получили пять домашних поражений подряд. Ливерпуль также стал первым действующим чемпионом высшего английского дивизиона, который проиграл пять домашних матчей в лиге подряд.

Ранее мерсисайдцы проиграли Бернли (0:1), Брайтону (0:1), Манчестер Сити (1:4) и Эвертону (0:). Всего Ливерпуль не побеждает на "Энфилде" 7 матчей – еще были две ничьих. Последняя победа случилась 16 декабря – против Тоттенхэма (2:1).

Ливерпуль – Челси видеообзор