Ліверпуль 3 лютого на власному полі приймав Брайтон у рамках 22 туру АПЛ. Підопічні Клоппа несподівано поступились скромному супернику.

Джерело: 24 канал

Ліверпуль – Брайтон 0:1

Гол: Альзате, 56

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Ліверпуль підійшов до матчу у статусі фаворита цього протистояння. Вже на старті Салах відгукнувся на передачу з глибини поля, вийшовши сам на сам з голкіпером. Але удар в нападника зовсім не вдався.

Брайтон відповів швидкою атакою. Моне "пошив у дурні" декількох суперників у штрафному Ліверпуля, але удар був заблокований захисниками. М'яч відлетів прямо у ноги Берну – його постріл був значно вище воріт.

Гості всіма силами намагались руйнувати стрімкі атаки "мерсісайдців". Але саме футболісти Брайтона розмочили нулі на табло, сталось це у другому таймі. На 56-й хвилині Берн скинув м'яч головою у воротарський майданчик господарів, де вже чатував Альзате, який легко переправив його під стійку, голкіпер лише поглядом провів м'яч – 0:1.

Такий розвиток подій точно не влаштовував підопічних Клоппа. Активний Салаха потужно в один дотик пробив – м'яч полетів високо на трибуни. Гості теж не відсиджувались в обороні та були навіть ближчі до того, щоб подвоїти рахунок. Гросс скористався невпевненою грою захисту господарів та більярдно пробив із меж штрафного – на завалі голу став воротар Келлехер.

Неосновний голкіпер Ліверпуля Келлехер знову залишив шанси своїй команді на те, щоб зрівняти рахунок. Троссард накрутив опікуна у штрафному та гарматно пробив з гострого кута – воротар господарів був на місці.

Як не старались гравці Ліверпуля бодай зрівняти рахунок, але не вдалось – 0:1 несподівана перемога аутсайдера АПЛ.

Поразка не дозволила Ліверпулю підійнятись у топ-3 лідерів таблиці АПЛ – 4 місце та 40 очків. Брайтон із 24 пунктами перебуває поблизу дна таблиці – 15 сходинка.

Ліверпуль – Брайтон відеоогляд