Зинченко драматически отреагировал на свою роковую ошибку против Ливерпуля: эмоциональный кадр
Тридцатый тур АПЛ-2022/2023 принес нам одно из центральных противостояний Ливерпуль – Арсенал. Александр Зинченко провел неплохой поединок, если бы не роковая ошибка.
Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров". Арсенал первым повел в счете благодаря Габриэлу Мартинелли. До перерыва мяч во второй раз побывал во владениях Ливерпуля. Автор второго гола лондонского клуба стал Габриэл Жезус, пишет 24 Канал.
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Ключевой момент в матче прошел на 87-й минуте. Тренд Александер-Арнольд на фланге легко обыграл Зинченко, бросив мяч между ног украинцу. Правый защитник "мерсисайдцев" сделал передачу в центр штрафной, которую головой замкнул Роберто Фирмино.
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Реакция Микеля Артеты была мгновенной. Главный тренер Арсенала сразу посадил на скамью запасных одного из главных виновников гола Зинченко. Вместо Александра в игру вступил Киран Тирни.
В трансляцию поединка попали эмоции украинского левого защитника "канониров" после замены. Зинченко схватился за голову и закрыл руками глаза, понимая, что грубо ошибся в голевом эпизоде.
Эмоции Зинченко после пропущенного гола Арсенала / Скриншот по прямой трансляции
Эта ошибка стоила Арсеналу победы. Ливерпуль вырвал ничью у "канониров" 2:2.
Фанаты лондонского клуба сразу же набросились на украинца с критикой. Вот так от любви к ненависти всего один шаг.
- Борьба за чемпионство в АПЛ снова разгорается. Арсенал продолжает лидировать в таблице, опережая МанСити на 6 баллов.
- Ливерпуль с 44 пунктами занимает 8-ю позицию.