28 вересня "Ліверпуль" зустрівся із "Арсеналом" у матчі 3-го туру АПЛ. Команда Клоппа впевнено розібралась із гостями.

Ліверпуль – Арсенал 3:1

Голи: Мане, 28, Робертсон, 34, Діогу, 88 – Ляказетт, 25

До теми: Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Камбек господарів

Команди досить обережно розпочали поєдинок, тому справжній небезпечний момент футболісти створили на 12-й хвилині. Вірджил Ван Дейк красиво пробив головою по воротах, але один із захисників опинився у потрібному місці в потрібний час і вибив м'яч, пише 24 канал.

"Ліверпуль" більше переважав на полі. Мане пробив в один дотик з меж воротарського майданчика. Він спрямував м'яч у центр воріт, але голкіпер розгадав його задум і за допомогою блискучого сейву впорався з ударом.

100-відсотковий гольовий момент створили господарі. Александер-Арнольд завдав гарматного удару з лінії штрафного майданчика – поперечина.

Численні атаки господарів не принесли їм потрібного результату. Тому тут подіяло правило: "Не забиває ти – забивають тобі". Лаказетт зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у сітку по центру воріт – 0:1.

Радість гостей тривала рівно три хвилини. Мане закотив м'яч у ворота з близької відстані, оскільки голкіпер вже був безсилий – 1:1.

Гравець "Ліверпуля" Робертсон вирішив, що нічиєю перший тайм не повинен завершуватись та завдав влучного удару. Він у штрафному майданчику прийняв точну навісну передачу і пробив, влучивши у сітку по центру воріт – 2:1.

Дебютний гол

"Арсенал" розпочав матч з атаки. Лаказетт підхопив м'яч після точного пасу в штрафний майданчик, але з його ударом впорався воротар.

Відповідь від господарів. Мане увірвався в штрафний майданчик і завдав неймовірного удару. На жаль для нього, м'яч пролетів повз ліву стійку.

Знову Мане. Після різкого удару, якого з межі штрафного майданчика завдав футболіст, м'яч летів у лівий кут воріт, але голкіпер Лено здійснив майстерний сейв і запобіг голу.

Жота отримав поперечну передачу в штрафному майданчику і знайшов вільну зону для удару. Його спроба виявилась невлучною – м'яч полетів убік від лівої стійки воріт.

Останній гол у матчі забив новобранець "Ліверпуля". Знову Діогу Жота підхопив м'яч за межами штрафного майданчика та рикошетом від стійки переграв безпорадного голкіпера – 3:1.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:1.

Ліверпуль – Арсенал відеоогляд

Турнірна таблиця АПЛ