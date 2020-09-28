28 сентября "Ливерпуль" на своем поле принимает "Арсенал" в матче 3 тура английской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция – на Спорт24.

"Ливерпуль" по итогам прошлого сезона АПЛ уверенно выиграл чемпионский титул, хотя до этого 30 лет не мог закрепиться на вершине. Команда Юргена Клоппа на внутренней арене выступала очень уверенно, оторвавшись от ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 18 очков, пишет 24 канал.

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А вот из Лиги чемпионов "Ливерпуль" вылетел еще до закрытия спорта на карантин. Подопечные Клоппа не смогли защитить триумф в самом престижном клубном турнире Европы, уступив в 1/8 финала мадридскому "Атлетико".

Что касается "Арсенала", то для команды Микеля Артета сезон получился неоднозначным. "Канониры" выступали в Лиге Европы, но вылетели уже на первой стадии плей-офф, пропустив в 1/16 дальше греческий "Олимпиакос". А в Премьер-лиге команда финишировала лишь восьмой и могла остаться без еврокубков, если бы не триумф в Кубке Англии.

Финал прошлого сезона Кубка Англии состоялся 1 августа. В лондонском дерби команда Артеты обыграла "Челси" со счетом 2:1. Пожалуй, завоевание национального Кубка стало своеобразной отдушиной для фанатов и руководства "Арсенала". Причем этот турнир вновь подтвердил реноме фартового для лондонского клуба. В прошлом сезоне "канониры" торжествовали в Кубке Англии 14-й раз, что является рекордом.

Ливерпуль - Арсенал: онлайн-трансляция