28 вересня "Ліверпуль" на власному полі приймає "Арсенал" у матчі 3 туру англійської Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

"Ліверпуль" за підсумками минулого сезону АПЛ впевнено виграв чемпіонський титул, хоча до цього 30 років не міг закріпитися на вершині. Команда Юргена Клоппа на внутрішній арені виступала дуже впевнено, відірвавшись від найближчого переслідувача, "Манчестер Сіті", на 18 очок, пише 24 канал.

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А ось з Ліги чемпіонів "Ліверпуль" вилетів ще до закриття спорту на карантин. Підопічні Клоппа не змогли захистити тріумф у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, поступившись в 1/8 фіналу мадридському "Атлетіко".

Що стосується "Арсеналу", то для команди Мікеля Артети сезон вийшов неоднозначним. "Каноніри" виступали в Лізі Європи, але вилетіли вже на першій стадії плей-оф, пропустивши в 1/16 далі грецький "Олімпіакос". А в Прем'єр-лізі команда фінішувала лише восьмою і могла залишитися без єврокубків, якби не тріумф у Кубку Англії.

Фінал минулого сезону Кубка Англії відбувся 1 серпня. У лондонському дербі команда Артети обіграла "Челсі" з рахунком 2:1. Мабуть, завоювання національного Кубка стало такою собі віддушиною для фанатів і керівництва "Арсеналу". Причому цей турнір знову підтвердив реноме фартового для лондонського клубу. У минулому сезоні "каноніри" тріумфували в Кубку Англії 14-й раз, що є рекордом.

Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція