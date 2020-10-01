"Ліверпуль" та "Арсенал" зустрінуться вдруге за тиждень. Після матчу АПЛ команди 1 жовтня поміряються силами у рамках 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги. Переглянути гру можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Ліверпуль" – "Арсенал" відбудеться 1 жовтня, повідомляє 24 канал. Початок матчу 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги о 21:45.

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"Ліверпуль" – "Арсенал" де дивитися

Трансляцію матчу "Ліверпуль" – "Арсенал" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт 24.

Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Ліверпуль" – "Арсенал": онлайн-трансляція