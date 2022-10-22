Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:0

Гол: Авонии, 55.

В субботу в Англии стартовал 13 тур АПЛ. Уикенд открывала игра в Ноттингеме, где местный Форрест принимал вицечемпиона Англии Ливерпуль, пишет 24 канал.

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Команда Юргена Клоппа подошла к игре с низкой кадровых проблем. Из-за травм помочь команде не могли Матип, Конате, Алькантара, Жота, Луис Диас и Дарвин Нуньес.

Правда, у красных вырисовывалась положительная серия, ведь перед выездом в Ноттингем они обыграли Манчестер Сити и крепкий Вест Хэм. Прибавляло оптимизма Ливерпуля и форма соперника.

Новичок АПЛ одержал лишь одну победу в 11-ти матчах турнира и замыкал турнирную таблицу. Впрочем, "лесники" смогли удивить Клопа и его подопечных, одержав минимальную победу.

Наказание для бывшей

Несмотря на существенное преимущество, Ливерпуля во владении мячом команды создавали примерно равное количество опасности. Ноттингем смог реализовать свой момент в начале второго тайма.

После подачи в штрафную площадку Авонии первым сыграл на опережение и добил мяч в сетку. Интересно, что Тайво когда-то был в составе Ливерпуля (2015-2021), однако не сыграл за "красных" ни одного матча и поездил по арендам.

Видеообзор матча Ноттингем Форест – Ливерпуль:

Клопп пытался освежить игру выходом Александера-Арнольда и Хендерсона. Впрочем, однофамилец Джордана, игравший на воротах Ноттингема, не раз выручил свою команду в концовке.

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Ливерпуль прощается с надеждами на чемпионство

Таким образом, Ливерпуль остается седьмым, имея отставание от лидера Арсенала в 11 очков (лондонцы еще и игру в запасе имеют). Более того, по итогам тура "мерсисайдцев" Брайтон, Фулхэм и Брентфорд.

Ноттингем немного улучшил свое положение, поднявшись на предпоследнюю позицию. Команда Стивена Купера опередила Лестера и лишь по разнице мячей уступает Вулверхэмптону, Астон Вилли и Лидсу.

Интересный факт. За всю историю противостояний Ноттингем и Ливерпуль сыграли 118 очных матчей. Преимущество на стороне мерсисайдцев – 58 побед против 31 у "лесников". Еще 29 игр завершились вничью. В последний раз Форест выигрывал у Ливерпуля только в 1996 году.