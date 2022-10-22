Ноттінгем Форест – Ліверпуль 1:0

Гол: Авонії, 55.

У суботу в Англії стартував 13 тур АПЛ. Вікенд відкривала гра у Ноттінгемі, де місцевий Форест приймав віцечемпіона Англії Ліверпуль, пише 24 канал.

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Команда Юргена Клоппа підійшла до гри з низною кадрових проблем. Через травми допомогти команді не могли Матіп, Конате, Алькантара, Жота, Луїс Діас та Дарвін Нуньєс.

Правда, у "червоних" вимальовувалась позитивна серія, адже перед виїздом у Ноттінгем вони обіграли Манчестер Сіті та міцний Вест Хем. Додавало оптимізму Ліверпуля і форма суперника.

Новачок АПЛ мав лише одну перемогу в 11-ти матчах турніру і замикав турнірну таблицю. Втім "лісники" змогли здивувати Клопа та його підопічних, здобувши мінімальну перемогу.

Покарання для колишньої

Попри суттєву перевагу Ліверпуля у володінні м'ячем команди створювали приблизно рівну кількість небезпеки. Ноттінгем зміг реалізувати свій момент на початку другого тайму.

Після подачі в карний майданчик Авонії першим зіграв на випередження і добив м'яч у сітку. Цікаво, що Тайво колись був у складі Ліверпуля (2015-2021), однак не зіграв за "червоних" жодного матчу та поїздив по орендах.

Відеоогляд матчу Ноттінгем Форест – Ліверпуль:

Клопп намагався освіжити гру виходом Александера-Арнольда та Хендерсона. Втім однофамілець Джордана, який грав на воротах Ноттінгема, не раз виручив свою команду в кінцівці.

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Ліверпуль прощається з надіями на чемпіонство

Таким чином Ліверпуль залишається сьомим, маючи відставання від лідера Арсенала у 11 очок (лондонці ще й гру в запасі мають). Ба більше, за підсумками туру "мерсисайдців" Брайтон, Фулхем та Брентфорд.

Ноттінгем же трохи покращив своє становище, піднявшись на передостанню позицію. Команда Стівена Купера випередила Лестер і лише за різницею м'ячів поступається Вулверхемптону, Астон Віллі та Лідсу.

Цікавий факт. За всю історію протистоянь Ноттінгем та Ліверпуль зіграли 118 очних матчів. Перевага на боці мерсисайдців – 58 перемог проти 31 у "лісників". Ще 29 ігор завершились внічию. В останній раз Форест вигравав у Ліверпуля аж у 1996 році.