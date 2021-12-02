Черговий успіх Швеції

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон знову здобув блискучу перемогу у спринтерській гонці у Швеції. Навіть одна хиба на вогневому рубежі не завадила йому здобути "золото". Завдяки цьому успіху спортсмен перехопить жовту майку лідера.

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Подіум зі шведом розділили французи. Емільєн Жаклен завоював срібну нагороду, а його напарник Кантен Фійон-Майє – "бронзову". Їм теж не вдалося "чисто" закрити всі мішені, вони мають по одній не закритій мішені на стрільбі.

Невдала гонка для українців

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний продемонстрував найкращий результат серед українців. Він єдиний потрапив до залікової зони, розташувавшись на 23-му місці. Українець відправився на одне штрафне коло після другої стрільби стоячи.

Антон Дудченко опинився на 44-мі місці у фінішному протоколі. Українець зробив по одній хибі на двох вогневих рубежах. На жаль, всі інші представники України опинилися за межами топ-60.

Для Артема Прими, який пропустив перший етап через коронавірус, гонка теж не задалася. Він посів 76-тє місце, припустившися однієї помилки на стрільби.

Тарас Лесюк та Богдан Цимбал розділили 93-тє місце. Проте кількість хиб у них різна. Тарас відправився лише на одне штрафне коло, а Богдан тричі не закрив мішень.

Результати спринту

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+0) 22:58.

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +18.0

3. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+1) +21.5

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23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +1:19.2

44. Антон Дудченко (Україна, 1+1) +1:53.1

76. Артем Прима (Україна, 0+1)+2:37.1

93. Богдан Цимбал (Україна, 2+1) +3:07.2

93. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +3:07.2