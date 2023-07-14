Не привык к такой жизни: Месси не узнали в супермаркете Майами – демонстративные фото

Интер Майами вскоре официально представит Лионеля Месси. А пока аргентинец занимается бытовыми делами.

Звездный футболист уже переехал в Майами, где, похоже, его ждет спокойная жизнь. Аргентинец без проблем скупился в одном из супермаркетов, пишет 24 Канал.

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Непопулярная жизнь в США

Покупатели маркета сначала даже не узнали Месси. Однако уже даже на кассе Лионель не столкнулся с очередью поклонников. Лишь несколько человек узнали Лео, с которым футболист любезно согласился сделать фото.

В Европе аргентинский нападающий не мог так спокойно прогуливаться по городу и заниматься повседневными делами. Возможно, просто американцы не могли подумать, что так легко могут встретить звезду футбола.



Месси не узнали в супермаркете Майами / Фото твиттер Total Football



Лионель Месси посетил супермаркет в Майами / Фото твиттер Total Football



Месси с фанатом / Фото из твиттера Интер Майами

По данным Transfermarkt, Месси уже является футболистом Интер Майами еще с 5 июля 2023 года. Вроде бы контракт Лео с американским клубом, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм, рассчитан до конца 2025 года.

Интер Майами будет только третьим клубом в карьере Лионеля. До этого Месси поиграл за Барселону, где и заработал себе имя в футболе, и ПСЖ, где его карьера пошла на убыль. Аргентинец признался, что этот трансфер в парижский клуб был его ошибкой.

В прошлом сезоне-2022/2023 Месси провел в футболке ПСЖ 41 матч, в которых наколотил 21 гол и отдал 20 ассистов.