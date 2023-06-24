Не успели футбольные поклонники Интер Майами отойти от информации о подписании Лионеля Месси, как их всколыхнула другая топовая информация. Клуб подпишет контракт с Серхио Бускетсом

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Еще одно звездное приобретение

Ожидается, что обе бывшие звезды Барселоны прибудут в американский "Интер" уже 5 июля. Бускетс должен добраться до команды из Майами абсолютно бесплатно, ведь испанец должен перейти в Интер на правах свободного агента.

Американский клуб опубликовал в своих соцсетях известный с цитатами известный футбольных звезд. В конце видео Интер подписал "Busi", анонсирующий переход еще одного звездного футболиста.

Бускетс снова будет играть с Месси в одной команде.

Видео презентации Бускетса

Ожидается, что Месси дебютирует за Интер уже 21 июля. На этот матч уже давно распроданы все билеты. Болельщики перепродают билеты с космической наценкой.

Отметим, что американская лига МЦС находится в самом разгаре. Дела Интер Майами идут очень плохо. Клуб занимает последнее 15 место турнирной таблицы. За 17 сыгранных туров Интер набрал всего 15 баллов.

С конца января 2023 за этот американский клуб выступает украинский защитник Сергей Кривцов. Его контракт с Интером рассчитан до конца 2024 года с возможностью продления соглашения еще на год. За новую команду украинец провел уже 17 матчей, в которых Кривцов отметился дебютным голом.