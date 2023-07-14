Зірковий футболіст вже переїхав у Маямі, де, схоже, на нього чекає спокійне життя. Аргентинець без проблем скупився в одному із супермаркетів, пише 24 Канал.

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Покупці маркету спершу навіть не впізнали Мессі. Однак вже навіть на касі Ліонель не зіткнувся із чергою із прихильників. Лише декілька людей впізнали Лео, з якими футболіст люб'язно погодився зробити фото.

У Європі аргентинський нападник не міг так спокійно прогулюватись містом та займатись повсякденними справами. Можливо, просто американці не могли подумати, що ось так легко можуть зустріти зірку футболу.



Мессі не впізнали у супермаркеті Маямі / Фото твітер Total Football



Ліонель Мессі відвідав супермаркет у Маямі / Фото твітер Total Football



Мессі із фанатом / Фото з твітеру Інтер Маямі

За даними Transfermarkt, Мессі вже є футболістом Інтер Маямі ще з 5 липня 2023 року. Начебто контракт Лео із американським клубом, співвласником якого є легендарний Девід Бекхем, розрахований до кінця 2025 року.

Інтер Маямі буде лише третім клубом у кар'єрі Ліонеля. До цього Мессі пограв за Барселону, де й заробив собі ім'я у футболі, та ПСЖ, де його кар'єра пішла на спад. Аргентинець зізнався, що цей трансфер у паризький клуб був його помилкою.

У минулому сезоні-2022/2023 Мессі провів у футболці ПСЖ 41 матч, у яких наколотив 21 гол та віддав 20 асистів.

До слова. У складі Інтер Маямі виступає український захисник Сергій Кривцов. Також клуб підпише контракт із колишнім капітаном Барселони Серхіо Бускетсом, який є вільним агентом та другом Лео.