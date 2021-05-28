Первый этап контракта предполагает, что Месси еще на два года остается в Барселоне как игрок команды. Второй этап – роль посла Барселоны для Месси в США, если он перейдет в один из клубов МЛС. Третий этап – работа в спортивном менеджменте клуба после возвращения из США.

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Однако пока неизвестно, сколько Месси будет зарабатывать в клубе по новому договору. СМИ сообщают, что размер его зарплаты будет зависеть от результатов аудита. При этом вполне вероятно, что аргентинскому нападающему придется пойти на снижение зарплаты по сравнению с его предыдущим четырехлетним контрактом на более 555 миллионов евро.

В то же время Месси пока не спешит подписывать новый контракт. И дело не только в его зарплате. Он ожидает от руководства клуба более подробной информации относительно следующего сезона. Особенно – относительно того, кто будет тренировать команду.