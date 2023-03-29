Месси забил сотый гол за сборную Аргентины: впереди только иранец и Роналду – видео
Нападающий "альбиселесте" оформил хет-трик в ворота Кюрасао в товарищеском поединке. Теперь Лионель начинает погоню за бомбардирским рекордом среди сборных.
Аргентина – Кюрасао 7:0
Голы: Месси, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Энцо Фернандес, 35, Ди Мария, 78, Монтиэль, 87.
В течение международной паузы проходили игры не только квалификации Евро-2024, но и спарринги, пишет 24 канал. Да, действующий чемпион мира Аргентина провела свои первые матчи уже в статусе лучшей команды.
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В прошлую пятницу, 24 марта, аргентинцы обыграли дома сборную Панамы со счетом 2:0. Один из голов тогда забил Лионель Месси, который стал для него девяносто девятым за сборную.
А спустя пять дней "альбиселесте" сыграли товарищеский матч против команды Кюрасао. Чемпионы мира не заметили карлика, отгрузив в его ворота семь сухих мячей.
Видеообзор матча Аргентина – Кюрасао:
Сам Месси провел весь матч и отличился хет-триком и ассистом. Эти три гола позволили звезде ПСЖ пересечь отметку в сотню точных ударов за сборную. Теперь на его счету 102 гола в 174 играх за "серебристую" сборную.
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Месси в погоне за Роналду:
- В рейтинге лучших бомбардиров всех сборных Лео занимает третье место.
- Впереди только экснападающий сборной Ирана Али Даэи, у которого 109 точных ударов, и извечный конкурент аргентинца Криштиану Роналду.
- 38-летний португалец в течение этой международной паузы забил четыре гола (по два в ворота Лихтенштейна и Люксембурга) и довел свой показатель до 122 голов.
- При этом CR7 вышел на чистое первое место по количеству матчей за национальные сборные – 198.
- На счету Месси 9 хет-триков в составе национальной сборной, на один меньше чем у Криштиана
- Также на счету Лео есть один пента-трик (в прошлом году в ворота Эстонии), тогда как Роналду забивал два покера (Андорри и Литве)
- Наиболее любимыми соперниками для Месси Боливия, Эквадор и Уругвай. Горной сборной аргентинец забил 8 голов, в то время как последним двум южноамериканским командам – по 6.